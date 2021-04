KUI HALB! ⟩ Levinud iluprotseduur muutis naise hotellitoa justkui kuriteopaigaks

Õnnetusi ikka juhtub, aga mõnikord juhtuvad need kohe eriti ebameeldival ajal ja kohas. Ühel naisel õnnestus isepruunistajat kasutades rikkuda ära hotellitoa voodipesu. Ja me ei räägi siin mõnest pisikesest plekist... Voodi nägi välja nagu oleks seal keegi mõrvatud!

Sellisesse olukorda sattus Tikokker Gemma, kes oli kasutanud isepruunistajat enne magamaminekut. Lootuses netirahvalt abi saada, postitas naine olukorrast klipi sotsiaalmeediaplatvormile TikTok. «Kui sa kasutad hotellis isepruunistajat ja see näeb välja nagu kuriteopaik...mida ma teen?» küsis ta oma vaatajatelt.

Mitmed vaatajad soovitasid Gemmal ise koristaja poole pöörduda ja olukord ära selgitada. «Töötan hotellis ja ausalt öeldes olen näinud palju hullemat, seega ära muretse. Anna töötajale lihtsalt teada, et see on võltspäevitus ja mitte veri,» lohutas üks.