PERSOON ⟩ Vanaemalt riielda saanud Toompea mässaja teeb politsei kohta üllatava avalduse

Tiganik kinnitab, et tema kohta on viimasel ajal levitatud eksitavat informatsiooni. Näiteks Arteris avaldatud artiklis kirjutati, et ta oli palunud end korduvalt politseil jaoskonda viia. «See on vale, ma ei palunud politseilt midagi, nad ise tulid ja viisid mind jaoskonda. Mina mängisin ainult kitarri ja politsei ise tuli, mingit palumist ei olnud. Ei tea, kustkohast see palumise valeväide võeti. Minu jaoks on see alandav,» kostab Tiganik.