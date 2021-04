Valitsus teatas eile, et mai algusest saab taas kontserdile! Ole sa Synne Valtri või Jaagup Kreem, ülejärgmisest nädalast võid esineda õues kuni 150-pealisele publikule. Elu24ga rääkinud muusikud tõdevad siiski, et see võimalus kellelegi leiba lauale ei too.