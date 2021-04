Korralik papp: Merylin Nau avaldas, kui palju raha ta oma välimusele kulutab

Kui palju Nau siis ühe aasta jooksul naiseks olemisele kulutab? Tuleb välja, et iga kuu läheb küünte peale 45 eurot, mis teeb aastas kokku 540 eurot. Kord kuus külastab Nau ka pediküüri, see on 35 eurot kord – kokku 420 eurot aastas. Kulme laseb naine hooldada kaks kord aastas, taas 35 eurot kord – aastane kulu on 70 eurot.