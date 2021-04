Läänlast ootas kodus kutsumata külaline: pidin end poolsurnuks ehmatama!

«Astun sisekoridori sisse ja järsku märkan, et keegi lendab minu suunas. Ehmusin kohutavalt, sest ei saanud esimese hooga aru, millega tegu,» kirjeldab läänlane ootamatut sündmust ja jätkab: «Õnneks otsustas salapärane võõras mulle näkku siiski mitte lennata ja maandus seinale. Esimesest šokist toibudes sain aru, et tegemist on nahkhiirega.»