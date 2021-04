Kalle Grünthal küsis peaministrilt eriti kahtlase küsimuse: «Kust sa, lilleke, siia said?»

Juhtum toimus pärast seda, kui Indrek Saar päris peaministrilt aru koroonakriisi kohta. Pärast peaministri vastust Saarele andis riigikogu esimees Jüri Ratas võimaluse küsida lisaküsimuse EKRE poliitikul Kalle Grünthalil. «Hea Kaja, mul on ainult üks lihtne küsimus: kust sa, lilleke, siia said?»

Peaminister Kaja Kallas vastamiseks püsti ei tõusnud. «Ma saan aru, et kui peaminister püsti ei tõuse, ei soovi ta teie küsimusele vastata,» lahendas piinliku olukorra Jüri Ratas.

EKRE saadikud on ka varem peaministrit kohatute sõnavõttudega kostitanud. Jaanuaris otsustas endine siseminister Mart Helme võtta keset riigikogu istungit aega moeminutiteks. «Lubage, ma teen kõigepealt ühe väga ebakonventsionaalse märkuse,» alustas EKRE liige oma sõnavõttu. Alustuseks kiitis mees peaminister Kaja Kallase jakki, mis olevat tema arvates väga kena: «Sellel on hästi toredad mustad nööbid ja need meenutavad minu koera ilusaid musti silmi.»