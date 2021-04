PUNK VIDEO ⟩ Kojamees korraldas riigikogus veel ühe korraliku etenduse!

Eelmisel nädalal toimus Kruusimäega seoses juhtum, mis jõudis isegi välismeediasse: otseülekande ajal arutleti päevakajaliste teemade üle ja anti võimalus küsimuse küsimiseks Isamaa liikmele Tarmo Kruusimäele. Riigikogu liige ja Kojamehena tuntud muusik kimus hoopiski voodis suitsu ja kuulas raadiot. Kruusimäe sõnul juhtus olukord tema teadmata. «Olin valmis lihtsalt vastama ja ma jälgisin, kuidas seal see järjestus on,» nentis Kruusimäe, kuid kurtis, et tema kodus on internetiga kogu aeg probleeme. «Sellepärast ma käingi tegelikult riigikogus tegemas, kui on tähtsad hääletused ja kõned, siin ma ei saa seda (internetiühendust - toim) usaldada.»