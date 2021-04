Suri armastatud lauljanna Lea Dali Lion

Veel märtsis kirjutas lauljatar sotsiaalmeedias, et on sattunud koroonaviirusega haiglasse. «Noh, naljahambad, mis te arvate, kas mina ja ülejäänud intensiivis olevad rasked koroonapatsiendid on olemas? Lepime kokku, et oleme kõik olemas,» kirjutas laulja Lea Dali Lion.