Ott Lepland meenutab Lea Dali Lioni: see emotsioon, mis ta lauludesse pani, oli kirjeldamatu

«Mind võttis see uudis sõnatuks, minu kokkupuude temaga oli väga südamlik ja see, kuidas tema esitas seal saates minu laule, see emotsioon, mis ta sinna pani, see oli muidugi kirjeldamatu,» meenutab Ott Lepland Lead.

«Mina jään oma kokkupuudet ja meie saates oldud aega meenutama hästi suure soojuse ja heldimusega. Mul on ääretult hea meel, et mul oli võimalus temaga seal saates osaleda. Temaga seonduvad ainult soojad ja südamlikud mälestused ja see on üks väga kurb uudis, šokk on suur,» kirjeldab Ott enda tundeid.