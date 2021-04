MÄLESTUSGALERII ⟩ Varalahkunud laulja Lea Dali Lioni karjääri säravaimad hetked

Armastatud laulja Lea Dali Lion, keda paljud mäletavad Lea Liitmaana, sündis 28. veebruaril 1974. aastal.

Arvatavasti kõige enam tunti lauljannat populaarse ansambli Blacky solistina. Soft-rock ansambel Blacky tegutses alates 1999. aastast. Aasta hiljem tuli ansamblil välja omanimeline debüütalbum «Blacky» (2000).

Sellelt albumilt pärineb ka Blacky arvatavasti üks tuntumaid hitte «Ära piina mind».

Kolm aastat hiljem tuli ansamblil välja teine plaat «Kui me päikeseloojangut ootama peaks», 2006. aastal aga kolmas ja ühtlasi ka viimane album «See on me meeltele».

Soft-rock ansambel oli tuntud ka välismaal. Näiteks tuuritas Blacky 2003. aastal mööda Lätit koos meie lõunanaabrite bändiga Brainstorm, samuti andsid nad välikontserti Stockholmis. 2006. aastal andis Blacky kontserdi Eesti rahusõduritele Kosovos.

2007. aastal säras Lea ajakirja Playboy Eesti esikaanel.

Lea oli ansambli eesotsas, kuni 2013. aastani, mil Blacky oma tegevuse lõpetas.

Ansambli kõrvalt proovis Lea 2002. aastal ka Eurovisioonile pääseda. Seda koos laulja Jaagup Kreemiga. Nende lugu kandis pealkirja «What if I fell» ja nad tulid sellega Eesti eelvoorusaates «Eurolaul» 9. kohale.

2007. aastal andis Lea välja oma pop-rock sooloalbumi «Armastus».

Pärast Blackyt tegutses Lea sooloartistina lauldes nii ansambli lugusid kui ka uusi laule.

2014. aastal astus Lea televaatajate ette saate «Laula mu laulu» teises hooajas koos teiste tuntud lauljatega.

«See on kõige lahedam telesaade, mida ma olen kunagi näinud. See on täpselt see meeleline töö, mida mina teen,» põhjendas Lea oma otsust laulusaatest osa võtta.

Selle saate seitsmendas osas esitasid Lea laule lauljad Tõnis Mägi, Eda-Ines Etti, Birgit Õigemeel, Jaagup Kreem, Jarek Kasar ja Ott Lepland.

Samal aastal 22. detsembril astus Lea üles ka Nordea Kontserdimajas toimunud tribuutkontsert The Led Zeppelin Session. Briti bändile avaldavad austust kümned Tallinna ja Eesti noored muusikud koos veel tundmatute koolisolistide kui ka juba armastatud tuntud Eesti solistidega.

2014. aasta oli Lea jaoks tähendusrikas. Just tol aastal muutis rinnavähi seljatanud Lea Liitmaa oma nime ja temast sai Lea Dali Lion.

«Hei, minu armsad sõbrad ja muud toredad olevused!» pöördus lauljatar Lea eile Facebookis oma sõprade poole. «Üleeile allkirjastas regionaalminister Hanno Pevkur käskkirja, mille alusel on minu ametlik nimi edaspidi Lea Dali Lion,» avaldas naine rõõmsalt, et on talle tänulik.