Sotsiaalmeedias mälestatakse Lea Dali Lioni: inglid valvaku nüüd sind taevas!

Kui kohutavalt kurb.. Head teed imearmas ilus hing Lea.. minu teismelise ea lemmikud olid just sinu laulud.. ja see esitus, need jäävad mulle alatiseks meelde! Sügav kaastunne lähedastele! 🖤

Saatejuht Kirsti Timmer jagab ühist pilti: «Mida kõike sai koos tehtud. Reisitud. Naerdud. Nutetud.... Ma ei oska midagi siia kirjutada. Sa ütlesid lõpus, et ei karda minna, et sa oled valmis... Ma ei uskunud sind, aga loodan südamest, et see nii oli. Ilusat lendu, Lea, sa saidki Universumiga üheks...Oh Jumal....»