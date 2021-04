Dali Lion käis kaks aastat tagasi Kanal 2 «Õhtu!» saates, kus tunnistas, et on viimastel aastatel «peidus» olnud. «Minu meelest pole ma sajandeid oma kodust väljas käinud,» naeris muusik, kes lahkus siitilmast täna 47-aastaselt.

2019. aasta märtsis antud teleintervjuus selgitas lauljanna, et kõik oleneb sellest, kuidas inimene ajas kulgeb. «Kas kulged nii, et alles oli aasta tagasi ja nüüd on juba aasta möödas, või siis nii, et mis eile oli, oli sajandeid tagasi,» rääkis Dali Lion, kes soovitas kõigil ajast viimast võtta. «See on super, elu on vaata kui pikk siis.»