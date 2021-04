ELU 25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Meie igapäevast Leninit anna meile tänapäev

Lenin on – mitte ainult Venemaal – lausa nii armas, et ka rahvamütoloogias ja anekdootides pärinud sellise veidra heatahtliku koha. Helilooja Sergei Kurjohhin isegi avaldas teooria, et Lenin on seen. Ja seen ta ongi, sest levib oma niidistiku kaudu inimkonna peas tänaseni.

Heatahtlikud pajatused

- Vladimir Iljitš, miks te lastele ainult ühe kala andsite?

- Aga mulle rohkem ei toodud, ilmselt seltsimehed rahvakomissarid varastasid enne ära.

- Mis te nendega nüüd teete?

- Ärge lastele rohkem kala andke, muidu seltsimehed rahvakomissariaadist hakkavad kaebama, et nende arvelt võeti.

*

Lenin lükkab soni kuklasse ja pärib uusbolševikelt naljatades:

-Kuidas elate?

Uusbolševikud vastavad naljatades Leninile:

-Hästi!

*

Eestiski:

Kes seal kõnnib sonis hallis

see on meie Lenin kallis.

Miks ta kõnnib sonis hallis?

Sest et karvamüts on kallis.

Jne.

Selliseid lugusid on täis kogu internet, nad jätavad Leninist mulje siiski kui heatahtlikust tegelasest.

Päriselt aga, jah, nii ei ole. Müüt ja vale on peaaegu kõik, mida ajalooõpikutes Leninist kirjutatakse. – või isegi anekdootides räägitakse.

Proletariaadiga ühte patta panemisel ei andnud tema lapsepõlv sugugi mitte mõõtu välja; ta oli kooliinspektori poeg Simbirskis, mis aga tähendas pagunitega ametnikkonna seisust ja puljongirikast väikekodanlikku elu. Vaesust väike Volodja – nagu teda kutsuti hiljem õilsa ja eksimatu lapskuvandina kogu Nõukogude Liidus – ei tundnud. Või kui tundis, siis võrreldes 5 protsendiga rikkamast elanikkonnast, vaesematega ei olnud nende elustiilil miskit pistmist.

Maailma loomise struktuur

Lenini lapsepõlve kohta pajatab nõukogude mütoloogia – tähendutana üles kümnete kirjanike, aga mitte kunagi vabade ajaloolaste poolt – igasuguseid asju, mis sobivad tavalisele õigeusu pühakule ning selgitavad ka venelikku ühiskondlikku elumehhanismi: siin toimetavadki ringi pühakud, kes on kannatanud ja armastavad kõiki ja on täiuslikud; patused, keda tuleb viivitamatult päästa – ning kusagil ka absoluutne tsaar, kelle ilmeksimatus on vaieldamatu ning kelle rolli võttis endale hiljem Stalin; ehkki Lenin tegi otsa lahti.

Pühakud, isegi kui eksivad, siis kahetsevad. See on nende pühakuks olemise alus. Tsaar ei eksi iialgi, kuna tema on jumala asemik maa peal. Ivan Julmast alates on see tsaari visualiseerimine ning isegi materialiseerimine kestnud suht muutumatuna. Kui tsaar kukub oma eksimusi tunnistama ja hakkab bojaaridega vaidlema, tabab teda Hruštšovi või Jeltsini saatus. Tsaar selleks ongi, et temas kahelda ei võimalda õigeusklik maailma (mis on sama ühiskondlikuga) loomise struktuur.