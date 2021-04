NBA kossutäht astus valesse autosse ja sai hirmsa ketuka

Pühapäeval vastu esmaspäeva veetis 26-aastane Brown ühes Miami ööklubis sõpradega mõnusasti aega, teatas The Athletic.

Rockets andis asjast avalikult teada pärast seda, kui vahejuhtum oli juba avalikkuse ette lekkinud. The Athelticu teabe põhjal on tegemist siiski millegi enamaga, kui pelgalt kerge togimisega.

Väljaande sõnul sai Brown näopiirkonda tõsiseid vigastusi. Üha allika teatel löödi Browni klaaspudeliga näkku ja pähe, mille tõttu Brown sai sügavaid ja veriseid haavu. Lõpuks löödi teda nii tugevasti, et mees kaotas teadvuse ning ei mäleta juhtunust suurt midagi.

Mõned Browni meeskonnakaaslased nägid juhtumit pealt ning läksid kaklusele vahele, pisut hiljem jõudsid kohale ka korravalvurid, kes kirjutasid raportisse, et nii Brown, kui veel üks mees keeldusid politseiga koostööst. Brown tahtis vaid kiiresti haiglasse minna. Mees hospidaliseeriti hommikul kelle seitsme paiku.

The Athleticu andmetel tehti haiglas Brownile mitmeid õmblusi. Browni advokaatide sõnul on mängija siiani suurtes valudes ning tema nägu on moondunud.