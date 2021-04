1974. aasta 28. veebruaril sündinud Lea Dali Lion jättis oma olemuse ja loominguga jäädava jälje väga paljude inimeste hinge ning südamesse. Naine on kinnitanud, et Võrumaa juured on talle väga olulised. «Olen kõik lapsepõlve suved Ruusmäel vanaisa juures heina tehes veetnud. Selle kohaga on mul väga palju mälestusi,» tunnistas ta.