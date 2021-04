Päästeamet leidis tuletola tiitlile esimese kandidaadi

«Vaatamata sellele, et tuleoht on jätkuvalt suur ning kulupõletamine aastaringselt ohtlik, keelatud ja karistatav, otsustas siiski üks Tori valla maaomanik oma heinapõllule sektorid sisse lõigata ning seejärel sektorite kaupa kulu põletada. Enne, kui päästjad jaole said, oli tuul viinud põlengu kahesajale ruutmeetrile. Mõistagi alustati süütaja suhtes ka menetlust,» kirjeldab päästeamet «Tuletola» kandidaadi tegu oma sotsiaalmeedias.