ÜKS ÜHELE ⟩ Raadiohääl Rauno Märks otsis teisikut ja leidis!

«Retro FM hommikus viskasin nalja, et enda meelest olen hästi sarnane George Clooney ja Brad Pittiga,» rääkis Märks Elu24-le. Mees otsustas uurida ka sotsiaalmeedias, et kas kellelgi leidub mõni nutikas pakkumine. «Raadiokuulajad on saatejuhi nägu, ehk sarnane leiab ikka sarnase ja nii pakkusid kuulajad huumoriga pooleks, et «Pilvede all» Volts on hästi sarnane,» rääkis ta. Rauno Märks mängib tõesti telesarjas Voltsi tegelaskuju ja sarnasus on selle kohta ehk isegi vähe öeldud.