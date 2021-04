VIDEO ⟩ Piimakokteil näkku: Austraalia noortele suunatud seksikampaania pani kulme kergitama

Kampaania sisaldab üle 350 video, lavastuse ja podcast'i, mis on avaldatud leheküljel thegoodsociety.gov.au.

Nende eesmärgiks on õpetada noortele, kuidas olla suhtes ja austada partnerit, kuid ka seda, mis on seksis lubatud ja mis mitte. Kampaania sihtrühm on 14–17-aastased noored.