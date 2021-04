SELGITUS ⟩ Kes on Toompeale protestijaid taltsutama saadetud karmi välimusega terviseametnik?

Elu24 järelpärimise peale andis asjale põhjaliku selgituse Terviseameti pressiesindaja Imre Kaas . Tema sõnul on tõesti tegemist politsei ja terviseametnike ühe koostöö vormiga, et aidata ametkonda kriisi käigus ootamatult tabanud kohustusega piirangute täitmist kontrollida.

«Ajal, mil massiline kogunemine on keelatud, tuleb inimestele nende endi tervise kaitseks appi minna ja selgitada, et viirus levib ka vabas õhus. Siiski on riikliku järelevalve teostamise ja kohtuvälise menetleja ülesannete täitmisel ilmnenud lüngad,» tunnistas Kaas. «Valdavalt meditsiinitaustaga töötajad ei ole saanud ettevalmistust õigusrikkujate ohjeldamiseks. See on seni olnud eelkõige politsei pädevus.»