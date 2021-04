Politseikoerad Rikky ja Vedur päästsid metsa eksinud tartlase elu

Täna öösel sai politsei äreva teate Tartumaa mehelt, kes kaotas sõbra juurest koju minnes metsas sihi ning eksis ära. «Ümberringi on puud, sammal ja võsa,» kirjeldas mees oma ümbrust. Paraku ei olnud need just parimad niidiotsad mehe leidmiseks ning ka tema telefoniaku sai peagi tühjaks.

Sedapuhku läks hästi: mehe elu päästeti, koerad said preemiaks pikad paid ning nende peremehed said uhkust tunda, et rasked treeningud on vilja kandnud. «Kui peaks juhtuma, et eksid teelt, satud hätta ja vajad abi, helista kindlasti 112. Eksimine ei ole häbiasi, aegsasti abi kutsumine võib päästa sinu elu,» paneb politsei inimestele südamele.