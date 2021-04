Valus! Yana Toom pani peaministrit kiusanud Grünthali korralikult paika

«Proua Helme muie on muidugi samuti diagnoos nende inimeste mõttemaailmale. Mul on ääretult häbi, et selline asi Riigikogu seinte vahel on võimalik ja Grünthal tunneb end päevakangelasena. Tähetund missugune,» jätkas ta. «Ära lase end sellest häirida, eks neid lillekesi on Eesti poliitikas üksjagu, oleme Sinuga,» lohutas Toom peaministrit.