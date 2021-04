KLÕPS ⟩ Helen Kõpp innustab halbu sõpru kuu peale saatma: on sul selliseid s***kotte ellu vaja?

«Sul on hea sõber, kes on su eeskuju. Usaldad teda ning püüad olla talle mokkamööda. Ütleme, et talle meeldiks, kui kannad valgeid riideid. Teed seda. Kuni tuleb sulle uus sõber. Tema ütleb, et valged riided sinu seljas on koledad ning sulle sobib punane. Okei, esimese sõbra ees kannad valgeid riideid, teise ees punaseid,» kirjutab Helen.

«Tuleb kolmas sõber ja ütleb, et musta värvi riided on sobivad. Okei, teed seda kolmanda ees. Aga üks päev on sul sünnipäev ja mida pekki sa siis teed? Paned kõik erinevat värvi riided selga. Siis esimene sõber tõmbab sind eemale seltskonnast ning ütleb tõsise näoga, et punased püksid su jalas on väga rõvedad, vaheta ära. Teine sõber ütleb hetk hiljem, et must särk on okse su seljas. Kolmas sõber leiab ka privaatse hetke, et teatada sulle valge lipsu rõvedusest,» jätkab ta.