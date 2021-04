Mustvees pussitati koer koduvärava ees surnuks. Omanik šokis: ta ei teinud kellelegi liiga!

Kuigi noamees lahkus peale toimunust teavitamist sündmuskohalt, andis Merili toimunust politseile teada. Sealt sai ta aga selle nädala neljapäeval teada, et midagi kriminaalset siin pole. Noamehe sõnul olevat ta end ohustatult tundnud. «Loomakaitseseaduse paragrahv 10 sätestab, et looma on lubatud hukata enesekaitseks,» tõi politsei välja.