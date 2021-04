FOTOD ⟩ Naiskulturist võttis juurde 40 kilo: pean enne tualetti minemist tõestama, et olen naine

«Töötasin jõusaalis ja üks töökaaslane kutsus mind kulturismivõistlustele. Kui ta lavale astus, olin lummatud. Sain hetkega aru, et see on see, mida teha tahan,» rääkis Campbell Sundaynewsile.

Enne seda oli Campbell õbluke ja tal puudus enesekindlus. Ta tegeles triatloni ja jooksmisega, kaalus vaid 56 kilo. Pärast aastate pikkust treeningut kaalub ta nelikümmend kilo rohkem. Profitasemel kulturist on ta aastast 2013.

«Olin oma keha pärast ebakindel inimene. Tundisn kogu aeg survet, et peaksin teistsugune välja nägema,» ütles Cambpell CNNi vahendusel.

Musklinaine võitis rahvusvahelise kulturismi – ja fitnessiliidu IFBB maailmameistritiitli 2012. aastal, enne profileeri siirdumist.

44-aastane Campbell on saanud nii negatiivset tagasisidet, kui kohanud imetlust.

«Kui kulturismiga algust tegin, sain aru, et ühiskonnas on palju inimesi, kes ei aktsepteeri naiskulturiste. Mulle öeldi korduvlt, et ma ei saavuta sellega midagi. Kuid see motiveeris mind tõestama vastupidist.»

Campbell on oma praeguse väljanägemisega rahul, vaatamata sellele, et on kogenud ka vastikut käitumist.

«Olen olnud olukordades, kus vetsus käimiseks olen pidanud tõestama, et olen naine. See on üsna solvav. Üritan sellistes situatsioonides ilusti selgitada, et võin selline välja näha, kuid olen ikkagi naine.»

Aeg ajalt võistleb ta USAs, kuid töötab endiselt Suurbritannias Brightonis. Lisaks professionalsele kulturistikarjäärile tegeleb naine ka modellitööga. Fotograaf Max Ellis, kes tegi Campbellist tehtud fotodest näituse peab naist kunstiteoseks.