Kontaveit võitles, kuid valgevenelanna võimsuse vastu ei saanud

2020. aastal Dohas kaotas Anett ebamugavale vastasele 5:7, 6:2, 5:7, hiljem Sabalenka selle turniiri võitis. Ühe turniiri, kus Sabalenka alistas Kontaveidi, on ta veel võitnud. See juhtus 2018. aastal Wuhanis, kui nad kohtusid finaalis. Valgevenelanna võitis 6:3, 6:3 ja enam-vähem sama tulemusega 6:3, 6:2 ka tänavu Dubais.

Sabalenka on võitnud üheksa WTA turniiri ja mänginud veel neljas finaalis, aga neist ainult ühel korral on see juhtunud liivaväljakul – 2018. aastal Luganos kaotas ta finaalis belglannale Elise Mertensile. Prantsusmaa lahtistel ei ole Sabalenka jõudnud kolmandast ringist kaugemale. Euroopa suurematel saviliiva WTA turniiridel pole ta midagi saavutanud – Roomas ja Madridis on kaotanud avaringis. Samas Strasbourgi WTA 250 turniiril on valgevenelanna kaks korda poolfinaali jõudnud, vahendas Tennisnet.