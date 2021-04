VIDEO ⟩ Kas sina teadsid, miks lennukisse sisenedes sind ülalt alla vaadatakse?

«Kas sa oled lennukile kõndides mõelnud, miks stjuardessid sind uksel tervitavad?» küsib tiktokker videos. «Või stjuardesse mööda vahekäiku edasi-tagasi kõndimas?» lisas ta.

Kat Kamalani, kelle kasutajanimi TikTokis on @katkamalani, kasutab platvormi igati kasulikult. Naine jagab kõiksugu eeliseid ja tasuta võimalusi, mida lennunduskarjäär talle võimaldanud on. Naist jälgib rakenduses üle 587 000 jälgija.

Salt Lake Cityst, Utah osariigist pärit stjuardess jagas lõbusat fakti oma vaatajatega, kogudes miljoneid vaatamisi. TikTokis avaldas naine, et lennukisse sisendes on oluline osa protokollist teha kindlaks, kes reisijatest hädaolukorra ajal aidata saaks. Mööda lennuki vahekäiku kõnnivad töötajad, et teha kindlaks, kus hea füüsilises vormis ja tervise juures reisijad istuvad.

Kamalani sõnul otsitakse inimesi, kes saavad hädaolukorras aidata. Stjuardess selgitas, et silmas peetakse sageli reisijaid, näiteks sõjaväelased, piloodid, tuletõrjujad, politseiametnikud, arstid või õed, kes saavad aidata meditsiinilises hädaolukorras või muude komplikatsioonide puhul.

«Meie reisijate turvalisus on meile kõige olulisem. Me lihtsalt otsime asju, mis valesti tunduvad olevat,» rääkis Kat ja lisas, et silma hoitakse peal näiteks tundmatutel esemetel ja märkidel, mis viitavad sellele, et tegu võib olla inimkaubandusega.