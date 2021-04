VIDEO ⟩ Kaitseväe orkester väntas veteranide päeva puhul võimsa muusikavideo

Veteranide päeva on tähistatud juba alates 2013. aastast, kirjutab Annameau. Sel päeval tänatakse ja tunnustatakse neid mehi ja naisi, kes on kodumaalt kaugel sõjalistel operatsioonidel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust. Antakse au ka nende lähedastele ja peredele. Praeguste andmete järgi on Eestis 3000 veterani.