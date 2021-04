Briti meedia kirjutab, et kuninganna Elizabeth II surmapäev on paratamatu ja sellest saab Suurbritannias pöördepunkt. Tumedad ülikonnad ja kostüümid on olnud BBC garderoobis juba aastaid ootel ning uudisteankrud on harjutanud kuninganna surmast teatamist. Meelelahutussaated võetakse kaheks nädalaks tele- ja raadiokavadest maha.