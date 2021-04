Vahemeres Liibüa lähistel võis paadi ümberminemisel uppuda üle 100 migrandi

Sündmuskohale läks valitsusvälise organisatsiooni Ocean Vikingi laev ja kolm kaubalaeva, et aidata võimalikke ellujäänuid.

Valitsusvälise organisatsiooni Ocean Viking päästelaevalt tehtud foto, millel on näha Vahemerel Liibüa lähistel ümber läinud kummipaati

«Me ei leidnud mitte ühtegi ellujäänut, kuid tõime veest välja vähemalt kümne inimese surnukeha. Meil on kahju, et need inimesed elu kaotasid,» sõnas Ocean Vikingi päästekoordinaator Luisa Albera.