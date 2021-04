Pardiralli eestvedaja Märt Avandi taandub liidu tegevusest: otsustasime abikaasaga, et meie aeg on ümber

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) iga-aastane heategevuslik üritus, mille eesmärk on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ning kutsuda inimesi ja ettevõtteid neid toetama. Liidu ja ürituse kõneisik on pikalt olnud näitleja Märt Avandi , kelle viieaastane poeg Albert suri 2012. aastal vähki.

Avandi teatas «Ringvaates», et kavatseb liidu tegevusest taanduda. «Meie loost on möödas juba peaaegu kümme aastat. Abikaasa Liisuga (Liis-Katrin Avandi – toim) arutasime seda asja ja otsustasime, et meie aeg on ümber,» selgitas näitleja ning lisas, et ühtki konflikti otsuse tagant otsida ei tasu.