VAHVA KLÕPS ⟩ Moonika ja Mart Helme aastaid vana reisipilt toob naeratuse näole

«Sellised olime 6 aastat tagasi,» kirjutas Helle-Moonika Helme oma Facebooki postituses, kus ta jagas aastaid vana reisipilti. Sellega meenutas Helme enda ja abikaasa Mart Helme reisi Prantsusmaale.

«Mummensee järve vetevana ja näkk. Teel Baden Badenisse,» oli Helme kuus aastat tagasi, 19. aprillil Facebooki postitatud fotole täpsustuseks kirjutanud.

«Mulle isiklikult meeldib väga reisida, mulle on reisimine eluaeg meeldinud» tunnistas reisimeenutust jaganud Helme Elu24-le ja lisas, et ta on nagu enamik eestlasi, «oi kus reisiks, kui saaks.»

Abikaasa Mart Helme aga nii suur reisihuviline ei ole. «Mardile nii palju nagu ei meeldi,» tunnistas Helme, aga tõdes, et nad proovivad üheskoos reisimise osas leida seda kuldset keskteed.

Seda, kuhu järgmiseks reisiks või milline oleks kõige meelepärane sihtpaik ei oska aga Helme täpsustada. «Ei oskagi öelda, kuhu reisiks, sest see reisimise tunne on midagi nii erilist. Kellele reisimine meeldib see ju teab.»

Hetke seisu silmas pidades tõdeb aga Helme, et reisiks kasvõi lõunanaabrite juurde. «Lihtsalt, et sa lähed kuskile oma tavaliselt keskkonnast eemale ja sa saad uusi muljeid. See on nii vabastav tegelikult. Seda ootaks võib-olla isegi kõige rohkem,» kirjeldas ta põgusalt.

Reisimisest unistav Helme lisab reisiteemal rääkides lõpetuseks: «Aga me elame sellisel ajal, mis seal ikka, elame üle ja tulevad teised ajad.»

Facebookis jagatud reisimeenutus kõigile näha ei ole, kuid Helme lahkel loal jagame seda SIIN: