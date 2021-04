Hollywoodi näitleja Zac Efron pani Twitteri kihama. Mitmed mehe fännid täheldasid, et mees on täiesti uut nägu. Facebookis jagati maa päeva raames videot, milles näitleja astus ülesse kampaania kõneisikuna.

Zac Efroni mäletavad mitmed menukast «Keskkooli muusikali» ajast, mil mehest sai tuhandete noorte neiude iidol. Noortemuusikalist on nüüdseks möödas 15 aastat. Kuigi inimesed muutuvad ka vananedes, ei suuda fännid oma silmi uskuda ja kahtlustavad, et mees on külastanud ilukliinikut.