Brigitte Susanne Hunt lahendas fänni pahameele, kinkides talle virtuaalkoolituse pääsme

Brigitte Susanne Hunt jagas klippi väiksest istumisest sõbrannaga ja ka Marimellide (Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson) kokteilikoolituse muljeid. Naine on parasjagu läbi viimas veebipõhiseid kokteilikoolitusi, mis on mitmete seas väga populaarseks osutunud.

Brigittele kirjutas jälgija, kes ei pidanud õigeks pidutsemise propageerimist ja suuremaid koosviibimisi. «Kas see on nüüd tõesti parim content (sisu - toim) ja mõju, mida Eesti rahvale piirangute ajal jagada? Ma saan aru, et ollakse väsinud piirangutest, aga kas sõprade tuur ja pidutsemine on tõesti asi, mida võiks praegu soovitada?» uuriti Brigittelt privaatsõnumitest.