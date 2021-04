MILJONÄRIGA MESTIS ⟩ Miks ei jõudnud prints Harry äsja kaasa matnud vanaema sünnipäevale?

Kuna märkimisväärne osa Briti avalikkusest on nooremate kuningapere võsude suhtes väga kriitilised, siis tekitas tõsist kõmu juba Meghani otsus mitte vana prints Philipi matustel osaleda. Hertsoginna lubas seda siiski kodust jälgida.

Nüüd aga on Briti avalikkust ehk enamgi üllatanud see, et matustele üksi saabunud prints Harry ei hakanud ära ootama juba kolmapäeval toimunud kuninganna Elizabeth II sünnipäeva. Mees sõitis hoopis kohe enne vanaema 95. juubelit tagasi USAsse kiirustada.

Meedia teatel kohtus Harry kolmapäeval Californias eaka filantroobi Wallis Annenbergiga. Isa meediaimpeeriumilt oma rikkuse pärinud Annenberg on märkimisväärse osa andnud heategevusfondidele, kuid tema oma vara hinnatakse 500 miljonile dollarile.

Ülieksklusiivne kohtumine

Prints ja miljonär kohtusid eriti eksklusiivses San Vicente Bungalow klubis, kus on veidi üle 700 ülirikka liikme. Seal on väljaviskamise ähvardusel keelatud telefonid ja igasugune fotode tegemine. Klubi omanik on väidetavalt juba alustanud uurimist, kuidas kohtumine meediasse lekkis.

«Nad istusid väljas, inimestest kaugel, ning printsil oli sisse tulles mask peas,» oskas üks allikas USA tabloidile täpsustada. Californias on sellised reeglid karmid, seega on kohtumine vaid ööpäev peale reisilt naasmist erakordne. Omanik on «hullunud ja üritab selgeks teha, kuidas konfidentsiaalsuspoliitikat rikkuda suudeti», lisas ta.

81-aastane Annenberg on tuntud selle poolest, et annetab kliima, loomade heaolu ja sotsiaalse õiglusega seotud ühendustele. Kuna ka Harry tegutseb nendel aladel, oletatakse, et neid viisid kokku ühised huvid. Samas vaenulikum osa Briti avalikkusest süüdistab prints Harryt juba perega seotud kohuste eiramises ja «raha lunimises».

Huvitaval kombel oli Annenbergi isa ka president Richard Nixoni ajal USA saadik Suurbritannias. Veelgi enam - väidetavalt oli meediamogul ka prints Charlesi hea tuttav ning kohtus ka temaga Californias.