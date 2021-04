Sõber on tuttav Eesti endise peaministri Jüri Ratasega, kellele on mees julgelt väljendanud oma arvamust poliitikast.

«Ma ükskord ütlesin ka talle, et kujutad ette, et ma oleks nüüd poliitikat ja sporti võrreldes, olen peatreener. Ja minu abitreenerid hakkavad mingit jama tegema seal. Sa oled peaminister, sul on Martin ja Mart Helme ning Helir Valdor Seeder, kes hakkavad mingit jama ajama. Ma ütleks, et kuule Mart ole vait nüüd. Sa oled teine treener, ma löön su minema kurat.»