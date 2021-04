Jalmar ja Sandra Vabarnast on saanud arengutreenerid. Mees räägib, et pärast esimese lapse sündi ei teadnud nad koos abikaasaga, kuidas tulla toime magamata ööde ja samal ajal enda eest hoolitsemisega.

«Tundsin ise, et keha hakkab ka vaikselt järgi andma lihtsalt, ei ole seda motivatsiooni, ei ole energiat. Siis ma tundsin, et nüüd on midagi vaja ja võtsin endale ühe eesmärgi, et ma loen. Lihtsa eesmärgi.»