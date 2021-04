PILTUUDIS ⟩ Kim Basingeri modellist tütar sai poolvendi valvates nina veriseks

25-aastane Ireland Baldwin on Hollywoodis tuntud näitlejate Kim Basinger i ja Alec Baldwini ainus ühine laps. Ema poolt Irelandil õdesid-vendasid ei ole, kuid tema isal on veel kuus last. Seega küllap oma poolvendi hoidnud Ireland jagas laupäeval sotsiaalmeedias, et ta hoidis kahte 7-aastast poissi.

Postituses aga selgus, et Ireland kaua lapsehoidjana vastu ei pidanud. Modell avaldas, et vaid pärast 45 minutit sai ta juba vigastada ja ta postitas Instagrami foto enda verisest ninast.

Irelandi onu, Billy Baldwin (Alec, Daniel ja Stephen Baldwini vanem vend) kirjutas modelli postituse alla aga järgmiselt: «Kui me su isa ja onudega üles kasvasime, siis me nimetasime seda teisipäevaks.»

2019. aastal avaldas Ireland sotsiaalmeedias, et on seksuaalvägivalla ohver. Oma postituses sõnas ta, et ta on ellujääja ning «ühel päeval avaldab ta kogu tõe». Ta kirjutas ka, et pärast juhtunut jäi ta sõltuvusse erinevatest ainetest ning avaldas, et saboteeris nõnda iseenda karjääri.