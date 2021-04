VIDEO ⟩ Mitukümmend ameeriklast hakkasid kummalisel põhjusel pargis «kaklema»

Aprillikuu viimasel nädalavahetusel kogunesid sajad inimesed Nebraska osariigi pealinna Lincolni kohalikku parki. Osad olid seal selleks, et üksteisega rinda pista, teised aga kogunesid parki, et meestele kaasa elada. Eesmärk? Selgitada nende Josh-nimeliste meeste vahel välja, kes neist on see kõige õigem Josh, vahendab Mirror.