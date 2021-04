VIDEO ⟩ Südamekahjustuse saanud kulturist: valige hoolikalt treenerit!

32-aastane atleet istub südamemonitori all. Professionaalne kehaehitaja Mike «Wheels» Cipriani avaldas video, milles räägib, et tarvitas lihaste kasvatamiseks insuliini. Insuliini kasutamine on eluohtliik inimesele, kelle organism toodab normaalselt kõnealust hormooni.

«On täiesti võimalik, et olen endale tekitanud südamekahjustuse, mida ei ole võimalik ravida. See on minu vastutus. Sellega on cool, sest olen andnud oma parima, kuid see on mulle väga valus õppetund.»

Cipriani rõhutab, et igaüks vastutab ise oma valikute eest.

«Ma ei räägi seda, et saaksin kaastunnet. Räägin seda selleks, et õpikiste mu kogemustest ja et teie peaks tarvitama südamerohtusid. Elu on sellisteks asjadeks liiga lühike.»

Cipriani ei süüdista kedagi peale iseenda, kuid vihjab ilmselgelt, et tema endine treener oli see, kes talle steroide soovitas.

Cipriani avaldab lootust, et iga spordimees mõtleb enne pikalt, millise treeneri ta endale võtab. Esiteks ütleb ta, et endine tippsportlane pole automaatselt hea treener.

«Tehke kindlaks, et treeneri jaoks on tähtis teie heaolu, et teda huvitab teie tervis,» sõnab 32-aastane proff.

Muskilmehe sõnul on kulturismis treenereid, keda ei huvita sportlase tervis. Nad on nõus edu nimel hoolelause tervise ohvriks tooma.

«Kui otsustad teha tippsporti, küsi oma treenerilt alati küsimusi. Ole hea enda, pere ja oma tervise vastu.»