VIDEO ⟩ Endine poksi maailmameister löödi põrandale, kuid meest süüdistatakse teesklemises

Nokaut on saanud sotsiaalmeedias rohkelt tähelepanu, sest paljud poksifanatid leiavad, et Browne viskas ennast ise pikali. Kukkumine näis mitmetele «sukeldumisena» (ingl diving) ehk tahtliku kaotusena.

«On pagana kurb näha selliseid kommentaare, see on täielik bullshit (jama – toim). Vihkajad ütlevad, et ma sukeldusin. Mul oli matš, poksisin sitasti, ei andnud vastulööke. Olen ringist liialt kaua eemal olnud ja sain klobi, end of story (ongi kõik – toim).»