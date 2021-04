Lauljatar tõdes, et mingit süüdistamist või risti löömist sotsiaalmeediasse tehtud postituste pärast ei olnud, vaid pigem hoiti raskel ajal just kokku. «Eks sel kõigel olid tagajärjed ja me saime aru, me saime hakkama,» jutustas neiu Sky.ee jutusaates «30 minutit taevas».