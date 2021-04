Merilin Mälk avaldas põhjuse, miks nad Andrei Zevakiniga lahku läksid

Mälk ütles, et nad ei olnud Zevakiniga lihtsalt kokku loodud. «Ma arvan, et me oleme paremad, kui me oleme lahus.»

Samuti märkis naine, et nad saavad ka pärast lahkuminekut hästi läbi ning neil on isegi ühiseid projekte tulemas. «Ma ei näe põhjust, et ei peaks nüüd suhtlema.»

Pärast lahkumineku avalikustamist hakkasid mehed lauljatari sõnumitega pommitama. «Väga populaarne on see, et saadetakse mingi koera-emoji (emotikon – toim) ja siis sinna järele on kirjutatud, et see koer lihtsalt jooksis siia, aga kuidas sul läheb.»

Mälk ütleb, et ta on lahkumineku järel oma südames rahu teinud. «Mul on väga hea olla, aga samas miski mu peas ütleb, et ei ole olemas meest, kes vääriks mind hetkel.»