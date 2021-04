USKUMATU ⟩ Ameeriklannat süüdistati 21 aastat tagasi laenutatud kasseti «varguse» eest

Veebidokumendid näitavad, et Caron McBride on kuulutatud tagaotsitavaks, sest ta ei tagastanud 1999. aastal VHS-lindile salvestatud «Teismelist nõid Sabrinat», kirjutab Local 21 News. Nüüdseks on videolaenutus sootuks suletud, kuid naist süüdistatakse endiselt paarkümmend aastat tagasi laenutatud videokasseti varguses.