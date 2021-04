Plahvatust oli väidetavalt kuulda isegi New Hampshire'i osariigi piiri taha ja ka maavärina detektorid tuvastasid tõenäoliselt teatud võnkeid. Massachusettsi piiri lähedal asuva linna Kingstoni politsei sai teisipäeva õhtul teate valjust plahvatusest. Politsei ruttas kohale kohalikku karjääri, kust leiti eest seltskond inimesi, kes kinnitasid, et lõhkeaineid kasutati lapse soo avalikustamiseks, vahendab The Guardian .

Sündmuskohalt leiti 36 kilogrammi lõhkeainet Tannerite. Tannerite on Ameerikas käsimüügis saadaval ja seda kasutatakse tulirelvade õppustel. Peo maha pidanud perekond arvas, et karjäär on selliseks plahvatuseks kõige turvalisem koht. Loo positiivne külg on see, et vanemad said teada, et peresse sünnib poiss.