Hispaaniasse reisijad vaadaku ette: randades on märgatud eluohtlikke meripõisi

Meripõis (Physalia physalis) elutseb enamasti troopilistes ja subtroopilistes vetes. Seda kutsutakse ka valemeduusiks ja Portugali sõjalaevukeseks, kuna see on väga kirev nagu keskaegsed Portugali sõjalaevad. Meripõis on tegelikult paljudest polüüpidest koosnev koloonia, kus igal loomal on eri ülesanne, kuid käitutakse nagu üks isend. Meripõied elavad tavaliselt ligi tuhandest isendist koosnevates rühmades.