Selle nädala «Kuuuurija» saates uuris saatejuht Katrin Lust, kas Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu laskemoon on sattunud mustale turule. Looga on tugevalt seotud Moskvast pärit ärimees Yury Petrov, kes tegeleb ise praktilise laskmisega ja kes salvestas helilindile vestluse, milles väidetav relvaäri jutuks tuli.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Kuuuurija» avalugu keskendus aga peamiselt sellele, et Practical-laskmise ühing kasutab riigi laskemoona. Küsimus võimaliku relvaäri kohta tekkis pärast seda, kui «Kuuuurija» toimetus kuulis lindistust Moskvast pärit ärimehe Yury Petrovi ning ühinguga varem seotud Alan Biini vahelisest vestlusest (kohal olid ka Petrovi abikaasa ja jurist), milles Moskvast pärit ärimehe tüli EPLÜ-ga lahendada prooviti.

Helisalvestuses, mida saates kuulata ei saa, tuleb juttu sellest, kuidas sporditegemise taustal liigub sportlaste seas ringi riigi sõjaline laskemoon. «Karistusseadustik aga ütleb, et sõjalise lahingu laskemoona ja relvade müümine ja omamine on tsiviilisikutel rangelt keelatud ja karistatav,» rõhutab Lust saates. Padrunid, millega Petrovi väitel relvaäri toimus, kuuluvad Kaitseliidus kasutusel olevale Iisraeli automaatrelvale Galil AR.

«Kuuuurija» võttis ühendust ka Biiniga, kes vastas kirjateel, et tema ei ole relvaärist teadlik. «Minule ei ole teada ühtegi fakti selle kohta, et Eesti Kaitseväest pärit padrunitega oleks äritsetud EPLÜ egiidi all toimunud laskespordivõistlustel,» kirjutas Biin.