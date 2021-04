Airi Vipulkumar Kansari 3-aastane poeg saab oma sünnipäeval limonaadi asemel rinnapiima

Küsimuse peale, kas limonaadi ja muud paremat kodus järelpeol pakutakse, vastab naine kindlalt: «Mis limonaadi, ta saab mul veel rinnapiima! See on ju jumalik eliksiir ja veel looduse poolt loodud!»

Airi on kursis, et paljud ostavad poest piimapulbrit, kuid need ei küündi tema meelest rinnapiima tasemele. Airi mõistab ka naisi, kellel pole võimalik kolm aastat last rinnaga toita aga kui on, siis miks mitte.