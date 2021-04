ELU 25 ⟩ Jürgen Rooste: Euroopa mädapaised ehk 1930ndate vaimu vastu astudes

Kui Venemaa astub välja mõnest rahvusvahelisest programmist või organisatsioonist, mille eesmärgid ei teeni n.ö impeeriumi huve – nagu juhtus just soome-ugri asjandusega –, siis me väga ei imesta, sest me ei oota Venemaalt tegelikult midagi. Vähemasti, kuni Putini režiim ei lagune, kuni ühiskonnas ei toimu mingit üleüldist väärtusbaasi muutust, kuni ei hinnata ümber impeeriumi pärandit ja ajalugu. Seda muutust praegu kuskilt ei paista...

Mädapaisete lõikumisest

Küll aga on meil ootused-lootused nendele riikidele, kellega koos kunagi monstruoossest idablokist vabade riikide perre astusime. Muidugimõista ei ole kõik kunagi ideaalne – inimeste ootused elule on enamasti madalad ja materiaalsed, vastutusvõime ja -tahe väikesed, aga ikkagi poleks me vast uskunud, et vaevalt kolmkümmend aastat vabadust ja vastutust panab riike ja rahvaid ihalema autoritaarset korda ning võimu, paneb inimesi vabadel valimistel toetama samasuguseid mõtteid ja põhialuseid, mille vastu nad veerandsajandi eest varmalt võitlesid. Ja see, kui miski, on me lähitulevikue vaadates hirmutav.

Praegu on Euroopa mädapaised Ungari ja Poola. Muidugi: mädapaisete ravi on olemuslikult justkui kerge: kui need välja lõigata! Aga antud juhul on see vastumeelne ning lisaks ka peaaegu võimatu: mis oleks Euroopa Poolata? Mis oleks soomeugrimaailm ja Ida-Lääne mentaliteedi kokkupuutepunkt Ungari kantsita? Kuigi nende isevalitsejaks pürgiv Orban on olnud muidugi varmas toda soomeugripärandit avalikult salgama...

Rahvaste tahe?

Mis siis viga on, küsib nüüd nii mõnigi nina-alla-uriseja, kellele säärane “kõvakäepoliitikia” Eestiski meeldiks? Poolas-Ungaris on ju olnud vabad valimised, väärtuste/maailmavaadete üle vaidleme ja kakleme niikuinii juba igal pool (ja seda õhutatakase teadlikult takka), et las nad olla, nagu on, see on nende “rahvaste tahe” ja just nõnda ongi võimalik näidata, et Euroopa Liit on midagi hoopis muud meile tänini tuttavatest liitriikidest või impeeriumidest.

Siiski: päris nii see ei toimi, sest EL on juba mingites asjades ühisorganism, s.t vähemasti peaks olema. Nt demokraatia toimise mudel, majandussüsteem jne pole enamasti mingi rahvulik eripära, rahvusriigi tunnus, need on suhteliselt sama alusega igal pool ja võivad nõnda vägagi hästi pädeda ühise aluslepingu põhipunktidena.

Olulisim ongi too vabaduse mõiste, mõte vabadusest kui sellisest – mäletate, mille eest me võitlesime! Millegipärast ei peatuta väga pikalt arutlemaks, mis on siis nood õigusriigi põhimõtted, mille sissekirjutamisega nt eelarvepoliitikasse pole mädapaiseriigid nõus. Mis on nii kohutavat säärase alusmõtlemise ratifitseerimises, kinnitamises?

Kui kohtud on parteide käpa all