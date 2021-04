Kanaari saarte juurde jõudis paat 3 elusa ja 17 surnud migrandiga

Kõige lühem teekond Aafrikast meritsi Euroopasse on Maroko rannikult Hispaaniale kuuluvatele Kanaari saartele. Teekonna pikkus on umbes 100 kilomeetrit. Teekond on siiski ohtlik Atlandi ookeani tugevate hoovuste tõttu. Migrantide täispuhutavad ja puidust paadid on tavaliselt halvas seisus ja ülekoormatud.