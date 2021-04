Elu24 toimetuse poole pöördus naine, kelle sõnul tutvus tema ema möödunud aasta detsembris internetis Ameerikas elanud vanahärra Hubertiga. Paraku selgus õige pea, et Hubert on hoopis Pae tänava pommimehena tuntud Märt Ringmaa ning Ameerikas veedetud aastatest said hoopis vanglas istutud aastad.